10 притяжательных слов мурского, женского, среднего рода

Русский язык
10 притяжательных слов мурского, женского, среднего рода
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Женский род- мама, собака, квартира, машина, семья, сова, ворона, сорока, синица, ласточка.Мужской род- муж, папа, брат, сын, волк, воробей, сом, морс, лев, тигр.Средний род- слово, пальто, метро, ателье, вино, озеро, кафе, соло, сало, имя.
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