Розв'язати задачу.повний розв'язок, будь ласка Автомобіль першу третину часу про??хав зі швидкістю 70км/год, а решта 40км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху?

Математика

Розв'язати задачу.повний розв'язок, будь ласка Автомобіль першу третину часу про??хав зі швидкістю 70км/год, а решта 40км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху?

Автор: Гость