Розв'язати задачу.повний розв'язок, будь ласка Автомобіль першу третину часу про??хав зі швидкістю 70км/год, а решта 40км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху?
Математика
Розв'язати задачу.повний розв'язок, будь ласка Автомобіль першу третину часу про??хав зі швидкістю 70км/год, а решта 40км/год. Яка середня швидкість руху автомобіля на всьому шляху?
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