Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению за 6часов а плот за 42. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру?
Математика
Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению за 6часов а плот за 42. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость по течению = 1/6 Собственная скорость = 1/42 Скорость течения = 1/6 - 1/42 = 7/42 - 1/42 = 6/42 = 1/7 Время = 1: 1/7 = 7
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