Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению за 6часов а плот за 42. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру?

Математика

Расстояние между двумя пристанями катер проплывает по течению за 6часов а плот за 42. За сколько часов катер проплывет такое же расстояние по озеру?

Автор: Гость