Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновременно вышли навстречу друг другу с этих станций 2 поезда. Они встретились через 8 ч. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго?
Математика
Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновременно вышли навстречу друг другу с этих станций 2 поезда. Они встретились через 8 ч. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго?
Ответ(ы):
Гость:
784:8=98КМ/час 98-10=88км/час ответ скорость первого поезда 98км в час,а второго 88км в час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Алгебра
Найдите корни трёхчлена. 1)4х (в квадрате)-64. 2)5х(в квадрате)+9х-2. 3)4х(в квадрате)-2х-0,75. Помогите пожалуйста...
Английский язык