Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновременно вышли навстречу друг другу с этих станций 2 поезда. Они встретились через 8 ч. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго?

Математика

Расстояние между двумя станциями 784 км. Одновременно вышли навстречу друг другу с этих станций 2 поезда. Они встретились через 8 ч. Найдите скорость каждого поезда, если скорость первого на 10 км/ч больше скорости второго?

Автор: Гость