Расстояние между городами 432 м. Сколько времени потребуется автомобилю на проезд ??уда и обратно, если скорость автомобиля в одном направлении 54 км/ч, а в другом направлении на 6 км/ч меньше? Даю 60 баллов!

Математика

Расстояние между городами 432 м. Сколько времени потребуется автомобилю на проезд ??уда и обратно, если скорость автомобиля в одном направлении 54 км/ч, а в другом направлении на 6 км/ч меньше? Даю 60 баллов!

Автор: Гость