Расстояние между городами 432 м. Сколько времени потребуется автомобилю на проезд ??уда и обратно, если скорость автомобиля в одном направлении 54 км/ч, а в другом направлении на 6 км/ч меньше? Даю 60 баллов!
Математика
Расстояние между городами 432 м. Сколько времени потребуется автомобилю на проезд ??уда и обратно, если скорость автомобиля в одном направлении 54 км/ч, а в другом направлении на 6 км/ч меньше? Даю 60 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
432 КМ, может? :) 54-6=48 км/ч - скорость в другом направлении 432/54=8 ч - затрачено в 1ом направлении 432/48=9 ч - затрачено в другом направлении 8+9=17 ч - всего времени затрачено Ответ: 17 часов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Литература