Расстояние между городами и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60км/ч. В это время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зи...

Математика

Расстояние между городами и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60км/ч. В это время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?

Автор: Гость