Расстояние между городами и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60км/ч. В это время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зи...

Математика
Расстояние между городами и зимовкой 150 км. Из города к зимовке выехали аэросани и двигались со скоростью 60км/ч. В это время навстречу им из зимовки по той же дороге пошёл лыжник со скоростью 15км/ч. На каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
60+15=75 км/час скорость сближения лыжника и аэросаней                              150:75=2 ч (через 2 часа встретятся)                                                                15*2=30 км пройдет лыжник за 2 часа                                                              Ответ: Лыжник встретит аэросани на расстоянии 30 км от зимовки)
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