Расстояние от A до пристания В катер проплыл за 6 часов ,а от пристания В до пристан??я А - за 7 часов. Скорость течения реки 2 км/ч найдите собственную скорость катера
Математика
Расстояние от A до пристания В катер проплыл за 6 часов ,а от пристания В до пристан??я А - за 7 часов. Скорость течения реки 2 км/ч найдите собственную скорость катера
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