Просклоняйте слово дневник по казахским падежам Заранее спасибо!
Қазақ тiлi
Просклоняйте слово дневник по казахским падежам Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
А с кунделик И с кунделиктин Б с кунделикке Ж с кунделикти Т с кунделик Ш с кунделиктен К с кунделикпен
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