Докажет, что если два смежных угла равны,то вертикальные им углы равны.
Геометрия
Докажет, что если два смежных угла равны,то вертикальные им углы равны.
Ответ(ы):
Гость:
Смежные углы = 180 , значит 90+90, а вертикальные углы по теореме (определению) равны.
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