Помогите пожалуйста, решить данную задачу: Электрическая лампа, на которой написано "120 В, 40 Вт", горит нормальным накалом. На какую силу тока рассчитана лампа? каково электрическое сопротивление лампы? Какую работу совершает...

Физика
Помогите пожалуйста, решить данную задачу: Электрическая лампа, на которой написано "120 В, 40 Вт", горит нормальным накалом. На какую силу тока рассчитана лампа? каково электрическое сопротивление лампы? Какую работу совершает электрический ток в лампе за 1 час?
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