Что такое кардинатная плоскость

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Плоскость, на которой выбрана система координат, называют координатной плоскостью. Пусть M — некоторая точка координатной плоскости (рис. 113). Проведем через нее прямую MA, перпендикулярную координатной прямой x, и прямую MB, перпендикулярную координатной прямой y. Так как точка A имеет координату 6, а точка B — координату -5, то положение точки M определяется парой чисел (6; -5). Эту пару чисел называют координатами точки M. Число 6 называют абсциссой точки M, а число -5 называют ординатой точки M. Координатную прямую x называют осью абсцисс, а координатную прямую y — осью ординат. Точку М с абсциссой 6 и ординатой -5 обозначают так: М (6;-5). При этом всегда на первом месте пишут абсциссу точки, а на втором — ее ординату. Если переставить координаты местами, то получится другая точка — N (-5;6), которая показана на рисунке 113. Каждой точке М на координатной плоскости соответствует пара чисел: ее абсцисса и ордината. Наоборот; каждой паре чисел соответствует одна точка плоскости, для которой эти числа являются координатами. На рисунке 114 показано, как попасть в точку C с координатами (-4;-3): сначала надо пройти по оси x от начала отсчета влево на 4 единицы, а потом — на 3 единицы вниз. В географии положение точек на земной поверхности тоже определяют двумя числами — географическими координатами: широтой и долготой