Помогите пожалуста найдите мне 5 байандауш

Қазақ тiлi
Помогите пожалуста найдите мне 5 байандауш
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Гость:
Жүрді, ойнады, ауырды, тұрды, ұнатты
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