Помогите пожалуйста.номер 214 (2,6)

Алгебра
Помогите пожалуйста.номер 214 (2,6)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2))))(1+х^2)(1-х^2+х^4)=1+х^2-х^2-х^4+х^4+х^6=1+х^6 6пример (4+п^2)(16-4п^2+п^4)=64+16п^2-16п^2-4п^+4п^4+п^6=64+п^6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста, решить данную задачу: Электрическая лампа, на которой написано "120 В, 40 Вт", горит нормальным накалом. На какую силу тока ра...
Ответить
Математика
Что такое кардинатная плоскость
Ответить
Қазақ тiлi
Можете пожалуйста составить со словами предложения на казахском языке.ЕРМЕК, ӘУЕ??ТЕНУ, ҚУАНЫШ, ШҰҒЫЛДАНУ, КОП УАКЫТ, АЙНАЛЫСАМЫН
Ответить
Математика
Велосепедист проежает пить из пункта А в пункт В на 3ч 48мин быстрее чем проходит пешеход . Сколько времени тратит на этот путь пешеход если велосе...
Ответить
Русский язык
10 слов в разных падежах
Ответить