Помогите пожалуйста.номер 214 (2,6)
Алгебра
Помогите пожалуйста.номер 214 (2,6)
Ответ(ы):
Гость:
2))))(1+х^2)(1-х^2+х^4)=1+х^2-х^2-х^4+х^4+х^6=1+х^6 6пример (4+п^2)(16-4п^2+п^4)=64+16п^2-16п^2-4п^+4п^4+п^6=64+п^6
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