Шгарма шагын мәтін шгарып жазып берындершы тема: балет,театр, сценармй, музыка, хо??еография, декорация, костюм, қазақша керек

Қазақ тiлi
Шгарма шагын мәтін шгарып жазып берындершы тема: балет,театр, сценармй, музыка, хо??еография, декорация, костюм, қазақша керек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Балет музыка театр онеринин курдели бир тури Сценарий сцена хореография би балеттин басты курамы Балетте отетин орны мен мезгилин мензеуде декорация костюмдер аса манызды роль аткарады
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