8 8 8 8=28 какие знаки расставить, чтобы получить 28?
Математика
8 8 8 8=28 какие знаки расставить, чтобы получить 28?
Ответ(ы):
Гость:
88 - 8 * 8 = 28 должно быть так))
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