Расстояние равное 200 метров старалась пробегают за 12 секунд сайгак за 8 секунд штр??ф за 14 секунд слон за 13 секунд лошадь за 10 секунд Алеф за 9 секунд За какое время каждая из-за животных про без пробега пробежать 1 километр
Математика
Расстояние равное 200 метров старалась пробегают за 12 секунд сайгак за 8 секунд штр??ф за 14 секунд слон за 13 секунд лошадь за 10 секунд Алеф за 9 секунд За какое время каждая из-за животных про без пробега пробежать 1 километр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Старалась = 1 мин Сайгак = 40 сек Штраф = 1 мин 10сек Лошадь = 50сек Алеф = 45 сек
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