Расстояние равное 200 метров старалась пробегают за 12 секунд сайгак за 8 секунд штр??ф за 14 секунд слон за 13 секунд лошадь за 10 секунд Алеф за 9 секунд За какое время каждая из-за животных про без пробега пробежать 1 километр

Математика

Расстояние равное 200 метров старалась пробегают за 12 секунд сайгак за 8 секунд штр??ф за 14 секунд слон за 13 секунд лошадь за 10 секунд Алеф за 9 секунд За какое время каждая из-за животных про без пробега пробежать 1 километр

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