Расстояния между Северной Америкой и Австралией. Растояние между .Вашингтон Пеки??

Геометрия
Расстояния между Северной Америкой и Австралией. Растояние между .Вашингтон Пеки??
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная Америка - Австралия 14.249,14 km ,а Вашингтон - Пекин  11.146,38 km.
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