Расстояния между Северной Америкой и Австралией. Растояние между .Вашингтон Пеки??
Геометрия
Расстояния между Северной Америкой и Австралией. Растояние между .Вашингтон Пеки??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Северная Америка - Австралия 14.249,14 km ,а Вашингтон - Пекин 11.146,38 km.
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