Растительность пустыни 4 класс

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Климат пустынь и полупустынь очень суров – почва засолена, это сероземы и серо-бурая пустынная земля. Но несмотря на все это растительность здесь довольно разнообразна и представляет собой поверхностные небольшие растения с мощной корневой системой.Травы в пустыне не имеют особого значения, кроме, конечно, растений-эфемеров, которые живут, когда в пустыне достаточно влаги. Большая часть эфемеров — это небольшие растения, их стебель достигает всего 8-10 см. Весной эфемеры образуют красочный ковер. Основу этого покрытия составляет песчаная осока (илака) — многолетник с длинными корневищами, которые проникают в почву на глубины 50—70 см. Корни песчаной осоки вместе с другими эфемерами тесно переплетаются между собой и делают песок неподвижным.На неподвижных, закрепленных песках растут саксауловые леса. Вот только ничего общего с тенистыми лесами у них нет. Кусты саксаула находятся на таком расстоянии друг от друга, что их кроны никогда и не смыкаются. Издалека куст саксаула напоминает плакучую иву или фруктовое дерево, но на самом деле, у этого деревца нет ни одного листика, поэтому спрятаться в тени от палящего солнца невозможно.Эхинокактус Грузони — это единственный кактус, соком которого можно утолить жажду. Растение достигает высоты до полутора метра и дает около литра сока.