Растояние между оградами A и B равно 20 км. Из пункта A вышел турист со скоростью 4км в час. Из пункта В одновременно навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 12км в час. Через какое время они встретятся?

Математика

Растояние между оградами A и B равно 20 км. Из пункта A вышел турист со скоростью 4км в час. Из пункта В одновременно навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 12км в час. Через какое время они встретятся?

Автор: Гость