Растояние между оградами A и B равно 20 км. Из пункта A вышел турист со скоростью 4км в час. Из пункта В одновременно навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 12км в час. Через какое время они встретятся?
Математика
Растояние между оградами A и B равно 20 км. Из пункта A вышел турист со скоростью 4км в час. Из пункта В одновременно навстречу ему выехал велосипедист со скоростью 12км в час. Через какое время они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+12=16км/час скорость сближения 20:16=1 1/4 часа=1час15мин. встретятся
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