Равные углы BAC и ACD отложены по разные стороны от прямой AC. Докажите, что AB = CD, если угол ACB = углу CAD
Геометрия
Равные углы BAC и ACD отложены по разные стороны от прямой AC. Докажите, что AB = CD, если угол ACB = углу CAD
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Гость:
Так как угол авс= углу саd то угол ас=сd
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