Равные углы BAC и ACD отложены по разные стороны от прямой AC. Докажите, что AB = CD, если угол ACB = углу CAD

Геометрия

Равные углы BAC и ACD отложены по разные стороны от прямой AC. Докажите, что AB = CD, если угол ACB = углу CAD

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