Разбейте словосочетания на несколько других:спрятался в тёмном шкафу, умчался пр??чь от рощи,боевое знамя героического полка,полное ведро родниковой воды, зеленеет под лучами весеннего солнца, горячий от полуденного зноя,влажны...

Русский язык
Разбейте словосочетания на несколько других:спрятался в тёмном шкафу, умчался пр??чь от рощи,боевое знамя героического полка,полное ведро родниковой воды, зеленеет под лучами весеннего солнца, горячий от полуденного зноя,влажный от утренней росы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В тёмном шкафу,прочь от рощи,боевое знамя(знамя полка)полное ведро (ведро воды) лучи солнца,горячий от зноя,утренней росы
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