Разбейте словосочетания на несколько других:спрятался в тёмном шкафу, умчался пр??чь от рощи,боевое знамя героического полка,полное ведро родниковой воды, зеленеет под лучами весеннего солнца, горячий от полуденного зноя,влажны...

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Разбейте словосочетания на несколько других:спрятался в тёмном шкафу, умчался пр??чь от рощи,боевое знамя героического полка,полное ведро родниковой воды, зеленеет под лучами весеннего солнца, горячий от полуденного зноя,влажный от утренней росы.

Автор: Гость