Разберите первое третье и шестое предложения из упражнения 293 по членам предложения и частям речи. 1. Корабль вернулся из дальнего плавания. 3. С крутого берега открывается вид на Волгу и на окрестные деревни. 6. С раннего утра..

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Разберите первое третье и шестое предложения из упражнения 293 по членам предложения и частям речи. 1. Корабль вернулся из дальнего плавания. 3. С крутого берега открывается вид на Волгу и на окрестные деревни. 6. С раннего утра..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Корабль - подлежащее, вернулся - сказуемое. Корабль(сущ), вернулся(гл), дальнего(прил), плавания(сущ). 3.Вид - подл, открывается - сказ. С - предлог, крутого - прил, берега - сущ, открывается - глагол, вид - сущ, Волга - сущ, окрестные - прил, деревни - сущ. 6. ...
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