Разберите первое третье и шестое предложения из упражнения 293 по членам предложения и частям речи. 1. Корабль вернулся из дальнего плавания. 3. С крутого берега открывается вид на Волгу и на окрестные деревни. 6. С раннего утра..

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Разберите первое третье и шестое предложения из упражнения 293 по членам предложения и частям речи. 1. Корабль вернулся из дальнего плавания. 3. С крутого берега открывается вид на Волгу и на окрестные деревни. 6. С раннего утра..

Автор: Гость