Составьте предложения с синонимами, данными ниже 1) родина 2)отЕчество 3)отчИзна
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Составьте предложения с синонимами, данными ниже 1) родина 2)отЕчество 3)отчИзна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На чужбине я часто вспоминаю о родине. Я готов костьми лечь за свое отечество. Солдаты были верны отчизне.
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