Голубь ,береза,братья ,крыльцо ,яблоко,олень,маяк,ерш,листья. Распределить 1.в слов??х количество звуков равно количеству букв 2.звуков больше чем букв 3.звуков меньше чем букв
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Голубь ,береза,братья ,крыльцо ,яблоко,олень,маяк,ерш,листья. Распределить 1.в слов??х количество звуков равно количеству букв 2.звуков больше чем букв 3.звуков меньше чем букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 береза братья листья2 яблоко маяк ерш
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