Голубь ,береза,братья ,крыльцо ,яблоко,олень,маяк,ерш,листья. Распределить 1.в слов??х количество звуков равно количеству букв 2.звуков больше чем букв 3.звуков меньше чем букв

Русский язык

Голубь ,береза,братья ,крыльцо ,яблоко,олень,маяк,ерш,листья. Распределить 1.в слов??х количество звуков равно количеству букв 2.звуков больше чем букв 3.звуков меньше чем букв

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