В коком времени стоит глагол "взять"
Русский язык
В коком времени стоит глагол "взять"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять-(что сделать?) будущее время
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