Дие причасное придложение в Кладовая солнца

Русский язык
Дие причасное придложение в Кладовая солнца
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настя,начиная собираться,повесила себе через плечо на полотенце большую корзину
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите логическую задачу: «Пять лет назад моему брату было ровно в два раза больше лет, чем мне тогда, а через 8 лет нам вместе будет 50 лет. Сколь...
Ответить
Биология
1. Какие признаки характерны для злаков? 2. Какие культурные и дикорастущие растения семейства злаков вы знаете? 3. Какие растения семейства ли...
Ответить
Литература
Помогите! Надо определить главную мысль текста ,,Полосатая палка"
Ответить
Алгебра
Решите умоляю просто 2 вариант хотя бы что-то
Ответить
Окружающий мир
Номер 2. пожалуйста ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа ааааааааааааааааааааааааааааааа...
Ответить