Дие причасное придложение в Кладовая солнца
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Дие причасное придложение в Кладовая солнца
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Настя,начиная собираться,повесила себе через плечо на полотенце большую корзину
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