Решите умоляю просто 2 вариант хотя бы что-то

Алгебра
Решите умоляю просто 2 вариант хотя бы что-то
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А2. а) 4а. б) . в)  г) 
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