Решите логическую задачу: «Пять лет назад моему брату было ровно в два раза больше лет, чем мне тогда, а через 8 лет нам вместе будет 50 лет. Сколько лет мне сейчас?»

Гость: Гость:

50-2*8=34 нам сейчас вместе 34-2*5=24 нам было 5 лет назад вместе 1 доля мне, 2 доли из 24 лет брату, т.к. он был старше в 2 раза, значит итого 3 доли 24:3=8 было мне 8*2=16 было брату, проверка: 8+16=24 8+5=13 мне сейчас 16+5=21 брату сейчас, проверка: 13+21=34 13+8=21 мне будет через 8 лет 21+8=29 брату будет через 8 лет, проверка 21+29=50