Помогите! Надо определить главную мысль текста ,,Полосатая палка"
Литература
Помогите! Надо определить главную мысль текста ,,Полосатая палка"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воровать нельзя возможно вы даже не подумаете о том как плохо человеку без пропажи
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