Помогите! Надо определить главную мысль текста ,,Полосатая палка"

Литература
Помогите! Надо определить главную мысль текста ,,Полосатая палка"
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Автор: Гость
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Гость:
Воровать нельзя возможно вы даже не подумаете о том как плохо человеку без  пропажи
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