1. Какие признаки характерны для злаков? 2. Какие культурные и дикорастущие растения семейства злаков вы знаете? 3. Какие растения семейства лилейных вы знаете?

Биология

1. Какие признаки характерны для злаков? 2. Какие культурные и дикорастущие растения семейства злаков вы знаете? 3. Какие растения семейства лилейных вы знаете?

Автор: Гость