1. Какие признаки характерны для злаков? 2. Какие культурные и дикорастущие растения семейства злаков вы знаете? 3. Какие растения семейства лилейных вы знаете?
Биология
1. Какие признаки характерны для злаков? 2. Какие культурные и дикорастущие растения семейства злаков вы знаете? 3. Какие растения семейства лилейных вы знаете?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) класс однодольные( мочковатая корневая система, одна семядоля, простой околоцветник) травянистые растения, плод зерновка, образуют соцветия метёлка, сложный колос. 2) культурные - рожь, пшеница, кукуруза. дикорастущие - тимофеевка, мятлик 3)Лилейные - лук, чеснок,ландыш.
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