Кого из великих людей ты узнал на памятнике императрице? за какие заслуги он был у??остоен этой чести?
Окружающий мир
Кого из великих людей ты узнал на памятнике императрице? за какие заслуги он был у??остоен этой чести?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг пьедестала расположены девять фигур видных деятелей екатерининской эпохи: фельдмаршал Пётр Румянцев-Задунайский, государственный деятель Григорий Потемкин и полководец Александр Суворов обращены к Невскому проспекту, поэт Гавриил Державин и президент Российской академии Екатерина Дашкова — к Аничкову дворцу, князь Александр Безбородко и президент Российской Академии художеств Иван Бецкой — к Публичной библиотеке, полярный исследователь и флотоводец Василий Чичагов и государственный деятель Алексей Орлов-Чесменский — к фронтону Александринского театра.
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