Кого из великих людей ты узнал на памятнике императрице? за какие заслуги он был у??остоен этой чести?

Гость: Гость:

Вокруг пьедестала расположены девять фигур видных деятелей екатерининской эпохи: фельдмаршал Пётр Румянцев-Задунайский, государственный деятель Григорий Потемкин и полководец Александр Суворов обращены к Невскому проспекту, поэт Гавриил Державин и президент Российской академии Екатерина Дашкова — к Аничкову дворцу, князь Александр Безбородко и президент Российской Академии художеств Иван Бецкой — к Публичной библиотеке, полярный исследователь и флотоводец Василий Чичагов и государственный деятель Алексей Орлов-Чесменский — к фронтону Александринского театра.