Похорошел- почему оно основное действие?

Русский язык
Похорошел- почему оно основное действие?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что человек - ИЗМЕНИЛСЯ.
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