Ребят, помогите с первым и третьим заданием. Пожалуйста. Очень выручите.

Химия
Ребят, помогите с первым и третьим заданием. Пожалуйста. Очень выручите.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4NH₃+5O₂=4NO+6H₂O  2NO+O₂=2NO₂ 2NO₂+H₂o=HNO₃+HNO₂ HNO₃+Zn(OH)₂=Zn(NO₃)₂+2H₂O Zn(NO₃)₂=ZnO +NO₂+O₂ 2Na+O₂=Na2O2
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