Почему пишется насЕкомые, кормИт. ПортИт, тишИны, запАха. Объясните пж.
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Почему пишется насЕкомые, кормИт. ПортИт, тишИны, запАха. Объясните пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кое-что словарные слова, другие с проверяемой гласной, а в глаголах из-за спряжения
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