Как читается по английскому слово письмо
Английский язык
Как читается по английскому слово письмо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лэттэ или с английского "letter"
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