Сколько метров пройдет материальная точка за первые 6 секунд, еси она движется прямолинейно со скоростью v(t)=(t^2+t) м\с?
Алгебра
Сколько метров пройдет материальная точка за первые 6 секунд, еси она движется прямолинейно со скоростью v(t)=(t^2+t) м\с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возьмем интеграл s(t)= t^3/3+t^2/2=6^3/3+6^2/2=72+18=90
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