Сколько метров пройдет материальная точка за первые 6 секунд, еси она движется прямолинейно со скоростью v(t)=(t^2+t) м\с?

Алгебра

Сколько метров пройдет материальная точка за первые 6 секунд, еси она движется прямолинейно со скоростью v(t)=(t^2+t) м\с?

Автор: Гость