Разберите предложение по членам: В лице её заметил какое-то нервное беспокойство. Заранее спасибо)

Русский язык
Разберите предложение по членам: В лице её заметил какое-то нервное беспокойство. Заранее спасибо)
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Гость:
Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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