Выпеши из словарика 10 трёх сложных слов разделяя их на части для переноса. раздели слово на слоги. перенести слово по слогам. подчеркни слова в которых количество частей для переноса не совпадают с количеством слогов
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Выпеши из словарика 10 трёх сложных слов разделяя их на части для переноса. раздели слово на слоги. перенести слово по слогам. подчеркни слова в которых количество частей для переноса не совпадают с количеством слогов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вол-шеб-ник , ка-му-шек , от-па-дет
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