Выпеши из словарика 10 трёх сложных слов разделяя их на части для переноса. раздели слово на слоги. перенести слово по слогам. подчеркни слова в которых количество частей для переноса не совпадают с количеством слогов

Русский язык

Выпеши из словарика 10 трёх сложных слов разделяя их на части для переноса. раздели слово на слоги. перенести слово по слогам. подчеркни слова в которых количество частей для переноса не совпадают с количеством слогов

Автор: Гость