Краткий рассказ про ладожское озеро для 4 класса

Гость: Гость:

Ладожское озеро - самое крупное в Европе. Из него вытекает река Нева, впадающая в Финский залив Балтийского моря.Котловина озера имеет ледниковое происхождение. Около 12 тысяч лет назад она окончательно освободилась ото льда. И сейчас еще в озере продолжают жить тюлени, которым пришлись по нраву его природные условия.Площадь Ладоги с островами более 18 тыс. кв. км. Бескрайние просторы озера напоминают море. В открытой его части не видно берегов, а сильные ветры нередко превращают его в бушующую стихию, более коварную, чем некоторые из морей. Наибольшая длина Ладожского озера - 219 км, а средняя ширина - около 83 км. Средняя глубина - 50 м.В Ладожское озеро несут свои воды крупные реки: Свирь, Вуокса и Волхов, несколько десятков средних рек и более сотни малых. Вытекает из озера одна Нева.Берега Ладоги разнообразны. На севере они высокие, скалистые и обрывистые, отличаются сложными очертаниями: изрезаны многочисленными заливами и полуостровами, далеко вдающимися в озеро. Здесь же сосредоточены и наибольшие глубины, достигающие 230 метров. Северные берега и острова Ладоги издавна служили местом добычи строительного и декоративного камня. Особенно интенсивно ладожский гранит разрабатывался в период застройки Петербурга. На протяжении 150 лет он был основным материалом для монументального строительства северной столицы. Из ладожского гранита сделаны, например, знаменитые атланты Эрмитажа, фундамент Исаакиевского собора, Дворцовый мост через Неву, основа монумента "Тысячелетие России" в Новгороде.