Какой результат первого крестового похода? ответе срочно надо

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Какой результат первого крестового похода? ответе срочно надо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пе́рвый кресто́вый похо́д был организован в  1096 году решением римского папы  Урбана II по просьбе византийского императора  Алексея I с целью помощи  восточным христианам в защите  Анатолии (Малая Азия) от наступления  сельджуков. В ходе похода также дополнительной целью стало освобождение священного города  Иерусалима и  Святой земли от  мусульман. Первоначально обращение римского папы было адресовано только  французскому рыцарству, но впоследствии поход превратился в полномасштабную военную кампанию, а его идея охватила все христианские государства  Западной Европы. Феодалы и простой народ всех национальностей по земле и морю двинулись на Восток, по пути освободив от власти турок-сельджуков западную часть  Малой Азии и устранив мусульманскую угрозу Византии, и в июле  1099 года завоевали Иерусалим. Во время 1-го крестового похода было основано  Иерусалимское королевствои другие  христианские государства, которые объединяются под названием Латинского Востока. Важную роль в истории Крестовых походов сыграли  духовно-рыцарские ордены.
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