В магазине было 750 м белого шелка.В первый день продали пятую часть всей ткани,во в??орой день третью часть остатка,в третий день-остальную ткань.Сколько метров ткани продали в третий день?
Математика
В магазине было 750 м белого шелка.В первый день продали пятую часть всей ткани,во в??орой день третью часть остатка,в третий день-остальную ткань.Сколько метров ткани продали в третий день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день продали 750/5 = 150 м, остаток 750-150 =600 м Во второй день продали 600/3 = 200 м, остаток 600-200 =400 м В третий день продали 400 м
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