Роберт Гук биография помогите пожалуйста

Гость: Гость:

Гук, Хук (Hooke) Роберт (18.7.1635, о. Уайт, — 3.3.1703, Лондон), английский естествоиспытатель, член Лондонского королевского общества (1663). В 1653 поступил в Оксфордский университет, где впоследствии стал ассистентом Р. Бойля. С 1665 профессор Лондонского университета, в 1677—83 секретарь Лондонского Королевского общества.Разносторонний учёный и изобретатель, Г. затронул в своих работах многие разделы естествознания. В 1659 построил воздушный насос, совместно с Х.Гюйгенсом установил (около 1660) постоянные точки термометра — таяния льда и кипения воды. Усовершенствовал барометр, зеркальный телескоп, применил зрительную трубу для измерения углов, сконструировал прибор для измерения силы ветра, машину для деления круга и другие приборы.Большое значение имело открытие Г. в 1660 закона пропорциональности между силой, приложенной к упругому телу, и его деформацией (см. Гука закон). Г. высказал идею, что все небесные тела тяготеютдруг к другу и дал общую картину движения планет. Он предвосхитил закон всемирного тяготения И. Ньютона; в 1679 высказал мнение, что если сила притяжения обратно пропорциональна квадрату расстояния, то планета должна двигаться по эллипсу. Г. придерживался волновой теории света и оспаривал корпускулярную; теплоту считал результатом механического движения частиц вещества.С помощью усовершенствованного им микроскопа Г. наблюдал структуру растений и дал чёткий рисунок, впервые показавший клеточное строение пробки (термин «клетка» был введён Г.), а также описал строение клеток бузины, укропа, моркови и др.Г. высказывал мысли об изменении земной поверхности, которое, по его мнению, повлекло изменение фауны. Г. считал, что окаменелости — это остатки прежде живших существ, по которым можно воспроизвести историю Земли.Г. был известен также как архитектор. По его проектам было построено несколько зданий, главным образом в Лондоне.