Помогите составить 5 вопросов на тему Шылау.
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Помогите составить 5 вопросов на тему Шылау.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Әжем ауылдан мен үшіін келді. 2.Бұл көлік үйге таман тоқтады. 3.Біз ауылға дейін автобуспен барамыз. 4.Жиналыс сағат үшке таман басталады. 5.Қысқа қарай күн суытады.
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