Як Тараса Шеаченка викупили з кріпатства

Українська література
Як Тараса Шеаченка викупили з кріпатства
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 квітня 1838 р. Карл Брюллов викупив за 2.5 тис.рублів асигнаціями Тараса Шевченка з кріпацтва 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Роберт Гук биография помогите пожалуйста
Ответить
Қазақ тiлi
Каждый ученик мечтает о самой лучшей и самой необычной школе, но для каждого эта ш??ола абсолютно различна. Так какая же она, школа моей мечты? В...
Ответить
Математика
Селами 65 километров из этих сел Одновременно навстречу выехали два велосипедиста один ехал со скоростью 12 километров час другой 14 километров час...
Ответить
Русский язык
Как правельно пишется картофель или кортофель?
Ответить
Математика
160÷(х+3)=20помогите пожалуйста
Ответить