Як Тараса Шеаченка викупили з кріпатства
Українська література
Як Тараса Шеаченка викупили з кріпатства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 квітня 1838 р. Карл Брюллов викупив за 2.5 тис.рублів асигнаціями Тараса Шевченка з кріпацтва
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