Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в сосновых лесах

География
Перечислите растения,которые чаще всего встречаются в сосновых лесах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сосна ; вереск; кошачья лапка двудомная;  очиток; тимьян обыкновенный; олений лишайник (кладония).брусника; черника; папоротник.
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