Вычислить объём куба, зная площадь основания 96см2
Математика
Вычислить объём куба, зная площадь основания 96см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=96 ⇒ a^2=96 ⇒ a=√(96)=4√6 V=a³=(4√6)³=4³·6√6=384√6
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