Разберите пж предложениепод цифоркой 4:Облачко превратилоовь в тучу.
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Разберите пж предложениепод цифоркой 4:Облачко превратилоовь в тучу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Облачко- подл.,выраж. им сущ. Превратилось-сказ.,выраж.глаголом В тучу(во что?)-дополнение, выраж. им.сущ
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