Разберите слово ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ поморфемно
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Разберите слово ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ поморфемно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поморфемно-это значит через черту выделяя состав слова ну вот например: Вод-а ,корень вод отделяем его от окончания а или вот например: шелк-ов-ист-ый шелк-корень ов суффикс ист суффикс ый окончание Поморфемно это значит отделяя одну морфему от другой. Вот ваши слова: воз-вращ-а-ем-ая про-вер-я-ем-ый
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