Прошу пожалуйста решите номер 9!!!!!

Гость: Гость:

А.)1.Phisical activity 2.Regular eating. 3.Healthy food. 4.Sports. 5.clean water and air 6.good doctors and clinics 7.medicines 8.quiet life 9.modern conveniences 10 . information about discase b.)1.Winter sports. 2.Summer sports. 3.Jogging 4.Outdoor games. 5.Indoor games. 6.Morning exersises. 7.Walking 8.aerobics 9.working in the garden 10 . bodybuilding c.)1.dairy products. 2.meat 3.bread. 4.fish. 5.cereals. 6.eggs 7.fruit. 8.vegetables. 9.caviar. 10.tea. 11.fruit juices 12.coffee 13.sweets and chocolate