Морфемный разбор Торжествующие
Литература
Морфемный разбор Торжествующие
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Причастие (полное): несовершенный вид, непереходный, настоящее время, действительный залог, может выступать в роли прилагательного неодушевлённое, мужской род, единственное число, винительный падеж
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