Морфемный разбор Торжествующие

Литература
Морфемный разбор Торжествующие
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие (полное): несовершенный вид, непереходный, настоящее время, действительный залог, может выступать в роли прилагательного неодушевлённое, мужской род, единственное число, винительный падеж
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